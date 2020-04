Mononoke: il capolavoro di Toei Animation è disponibile gratuitamente su VVVVID

Abbiamo dovuto attendere un po' ma, come anticipato dal palinsesto invernale di VVVVID, il grande classico del 2007 Mononoke è finalmente arrivato nel Belpaese in maniera completamente gratuita. Tutti e dodici gli episodi dell'anime di Toei Animation sono ora disponibili alla visione, per la prima volta con i sottotitoli in italiano.

VVVVID aveva confermato l'acquisizione dei diritti lo scorso 9 gennaio ed oggi, dopo ben quattro mesi di attesa, la serie è stata finalmente pubblicata sul sito streaming. Si tratta di uno dei classici più importanti degli anni 2000.

L'anime, a metà tra l'action e l'horror psicologico, funge da spin-off della serie horror antologica del 2006 Ayakashi: Horror Tales Samurai ed ha riscosso un grande successo in oriente. Il protagonista è un venditore di medicine nonché misterioso maestro dell’occulto, in viaggio attraverso il Giappone feudale alla ricerca di alcuni spiriti malvagi soprannominati Mononoke. Prima di ucciderli il venditore deve comprendere la forma dello spirito, la verità e il ragionamento dietro la loro apparizione. Ogni episodio racconta una storia a sé, in cui il protagonista trova e uccide un demone.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fateci conoscere la vostra opinione sulla serie! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi rimandiamo al palinsesto primaverile di VVVVID.