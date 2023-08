Mononoke: primo trailer, cast e dettagli sul film prodotto da Toei Animation

Era il giugno del 2022 quando veniva annunciata la produzione di un film ispirato alla serie anime Mononoke del 2006, e a distanza di più di un anno è stato finalmente pubblicato il primo trailer del film , oltre a molti altre informazioni riguardanti il cast, il periodo d’uscita nelle sale giapponesi, e le figure chiave dietro il progetto.

Nelle intenzioni originali il film doveva essere pubblicato nel corso del 2023, ma a causa di vari problemi riscontrati in corso d’opera è stato rimandato all’estate del 2024. Nel mese di febbraio 2023 è stato inoltre confermato che Takahiro Sakurai non sarebbe tornato a doppiare il protagonista senza nome, il Venditore di Medicine, o Speziale, e che a prendere il suo posto sarebbe stato Hiroshi Kamiya. Come potete vedere dal trailer, riportato in cima alla notizia, il film è caratterizzato dallo stesso stile dell’anime, reso più moderno e curato, volto a rendere omaggio ai dipinti della tradizione giapponese riguardanti figure della mitologia.

Di seguito riportiamo la descrizione del film diffusa da Twin Engine: “il lungometraggio animato di Mononoke è ambientato ad Ooku (nome con cui venivano indicati i quartieri delle donne nel Castello di Edo) e si propone di rappresentare la sofferenza e la resilienza delle donne. Considerando il punto di vista della storia, abbiamo deciso di apportare cambiamenti al cast della serie”. Tuttavia, sappiamo che la regia è stata nuovamente affidata a Kenji Nakamura, che aveva già ricoperto il ruolo anni fa, e Kitsuneko Nagata come character designer.

Cosa ve ne pare del primo trailer del film di Mononoke? Ditecelo nei commenti. Intanto vi lasciamo alla nostra recensione dell’anime di Mononoke, diventato un cult dei primi anni 2000.