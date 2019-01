Mononokean L'imbronciato Stagione 2: primo episodio disponibile su Yamato Animation

Tramite il proprio account social Yamato Animation ci informa della disponibilità del primo episodio in simulcast di Mononokean L'imbronciato Stagione 2, la serie anime fantasy tratta dal manga di Kiri Wazawa.

Il primo episodio della serie è dunque disponibile alla visione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sul canale You Tube di Yamato Animation e segna l'inizio della nuova stagione di una serie prodotta dagli autori di Naruto, Tokyo Ghoul e Bleach.

Mononokean L'imbronciato, infatti, è stato realizzato dallo studio Pierrot Plus e, come già detto, si ispira al manga shonen fantasy scritto e disegnato da Kiri Wazawa. L'opera debuttò nel 2013 sulle pagine di Gangan Online, rivista edita Square-Enix che negli anni ha lanciato prodotti di grande successo. Tra questi annoveriamo Fullmetal Alchemist, Black Butler, Soul Eater e Pandora Hearts.

La prima stagione anime, invece, è stata trasmessa in Giappone dal 28 giugno al 28 settembre 2013. Diretta da Akira Iwanaga, si compone di 13 episodi ed è a sua volta disponibile su Yamato Animation per lo streaming. Negli altri Paesi del mondo, invece, la produzione è stata acquisita da Crunchyroll.