Monotone Blue, la nuova opera di Nagabe debutta con J-POP Manga

Attraverso un comunicato diffuso sui social media, J-POP Manga ha presentato Monotone Blue, la nuova opera dall’autore di Girl From the Other Side, Love From the Other Side e Wizdoms. In questo dolce boys love, Nagabe porta i lettori alla scoperta di se stessi e della propria, vera natura.

In un universo parallelo abitato da animali antropomorfi, il gatto Hachi è un liceale che vive la sua vita annoiato, senza riuscire a trovare nulla o nessuno che lo interessi o lo appassioni. La sua vita, è un limbo di noia, ma soltanto finché nella sua scuola popolata da mammiferi si trasferisce la lucertola Aoi. Al contrario di Hachi, la vita di Aoi è turbata, poiché estraneo a ogni altra specie. Un giorno, però, Hachi scorge qualcosa che Aoi voleva tenere in segreto. Un blu intenso, risveglia il gatto dal suo torpore.

In questo volume unico, disponibile all’acquisto al prezzo standar di 6,90 euro, Nagabe torna a stupire i lettori con relazioni affascinanti e complesse, che abbattono qualsivoglia etichetta di genere e razza.