Monpink incanta il web con uno straordinario cosplay di Violet Evergarden

Il film di Violet Evergarden è ormai prossimo al debutto e segnerà il grande ritorno dei ragazzi di Kyoto Animation. I fan non vedono l'ora di guastarsi il ritorno della bellissima Violet e proprio a questo proposito, la celebre modella taiwanese Monpink ha deciso di rendere omaggio alla sua protagonista preferita.

Come potete vedere in calce, la ragazza ha condiviso un photoshoot in cui indossa i panni di Violet, con tanto di medaglione e protesi robotiche. Il cosplay è curato nei minimi dettagli, a partire dalle pose, passando per la capigliatura e arrivando allo splendido vestito. I fan hanno premiato il servizio fotografico con circa 40.000 mi piace.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, vi ricordiamo che Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati da Kyoto Animation, sotto l'etichetta KA Esuma Bunko, a partire da dicembre 2015, mentre un adattamento anime targato Kyoto Animation è stato rilasciato in Giappone dal 10 gennaio 2018, il tutto accompagnato dalla distribuzione in simulcast in tutto il mondo da Netflix, anche in versione doppiata.

La pellicola, sequel ufficiale della serie animata, debutterà nei cinema giapponesi il 24 aprile 2020.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Violet Evergarden.