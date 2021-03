Monster #8 cresce a ritmi straordinari: infranti due clamorosi record di Shonen Jump

Monster #8, il manga fantascientifico di Naoya Matsumoto anche conosciuto con il titolo Kaiju No. 8, ha recentemente raggiunto il totale di 1,2 milioni di copie stampate, un record per per una sere di Shonen Jump. L'opera ha anche conquistato una candidatura ai Premi Taisho 2021, ed ha raggiunto un totale di 70 milioni di visite su Shonen Jump +.

Il manga, lanciato nel luglio del 2020 sul sito web di Shueisha, ha infranto sia il record per il manga più veloce a raggiungere un milione di copie vendute sia quello per l'opera più letta su Shonen Jump + nei primi sei mesi di serializzazione. Secondo quanto riportato dal sito, infatti, l'opera contava 40 milioni di visualizzazioni a dicembre, ed ha superato i 70 milioni lo scorso 8 febbraio.

I numeri sono estremamente promettenti anche in occidente, dove sta lentamente diventando uno dei manga più letti e chiacchierati del momento. MangaPlus pubblica i capitoli settimanalmente in simulcast con il Giappone, ogni giovedì alle 16:00 in punto. Per il momento l'opera conta due Volumi e 28 capitoli pubblicati.

Per Shonen Jump si tratta dell'ennesima ottima notizia, visto che oltre all'assurdo successo di Demon Slayer e alla crescita esponenziale di Jujutsu Kaisen sembra aver trovato una nuova gallina dalle uova d'oro. Per saperne di più su trama e serializzazione, potete dare un'occhiata al nostro breve approfondimento su Monster #8.