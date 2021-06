Monster #8 senza freni: 2,5 milioni di copie stampate, in Giappone si parla di capolavoro

Il periodo d'oro dei manga continua, e a quanto pare un'altra opera ha iniziato a infrangere record. Secondo quanto rivelato da Shueisha, infatti, Monster #8 ha già superato quota 2,5 milioni di copie in circolazione, un risultato inaspettato e assolutamente incredibile per un manga lanciato in sordina e con soli 2 Volumi disponibili.

Monster #8 è stato lanciato da Shueisha il 3 luglio 2020, senza eccessiva pubblicità e con aspettative nella media. Il primo capitolo del manga è diventato virale in 48 ore, e il 25 luglio la casa editrice ha confermato l'uscita dell'opera su MangaPlus. Le vendite del manga hanno iniziato a decollare a dicembre quando il manga vantava poco meno di 500.000 copie in circolazione, ma il boom vero e proprio risale a pochi mesi fa.

Nel mese di febbraio 2021, infatti, l'autore Naoya Matsumoto ha rivelato che Monster #8 aveva appena raggiunto un milione di copie in circolazione con un solo Volume e senza un adattamento anime alle spalle, un risultato con pochissimi precedenti nella storia dei manga. Il 4 marzo 2021 Shueisha ha annunciato che l'opera aveva venduto più di 1,2 milioni di copie e che presto ci sarebbe stata una ristampa, mentre oggi le copie in circolazione sono 2,5 con soli 2 Volumi. Il Volume 3 uscirà il 4 giugno 2021, e a questo punto sembra scontato che il manga riesca a superare i 5 milioni prima della fine dell'anno.

Monster #8 è sommerso dalle recensioni positive in Giappone, ed è ormai una presenza fissa nella Top 5 delle serie più seguite su MangaPlus. Un adattamento anime a questo punto sembra assicurato, anche se al momento il materiale è appena sufficiente per realizzare una stagione singola da 12 episodi.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Monster #8? Fateci sapere le vostre impressioni lasciando un commento nel riquadro sottostante.