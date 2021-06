Monster #8 non sarà più pubblicato a cadenza settimanale, arriva la conferma dell'autore

Naoya Matsumoto, il creatore del manga Kaiju No. 8 (Monster #8 in occidente), ha annunciato su Twitter che a partire dall'8 luglio 2021 i nuovi capitoli della sua opera non saranno più pubblicati settimanalmente per "ragioni tecniche". Il manga sarà invece serializzato con cadenza bisettimanale, a giovedì alterni, per un periodo di tempo indeterminato.

L'autore ha preferito non specificare la radice dei problemi, ma fortunatamente sembra che non si tratti di stress o altri motivi di salute. Nel post Twitter visibile in calce il mangaka specifica che "la serializzazione sarà bisettimanale per un po' di tempo", senza rivelare una data o altri dettagli, quindi per lo meno sappiamo che c'è la volontà di tornare a distribuire un capitolo a settimana.

Monster #8 ha recentemente festeggiato le 3 milioni di copie stampate con soli 3 Volumi disponibili, cifra che permesso al manga di registrare uno dei migliori lanci nella storia di Shonen Jump, alle spalle di Spy x Family e Assassination Classroom. L'opera è estremamente popolare in Giappone e sembra praticamente certa la produzione di un adattamento anime. Al momento il manga è recuperabile interamente su MangaPlus, dove sono disponibili i primi 38 capitoli in lingua inglese.

