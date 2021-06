Monster #8 raggiunge quota 3 milioni di copie stampate in meno di un anno, è record

Lunedì 13 giugno 2021, Shueisha ha annunciato che Monster #8, il manga shonen di Naoya Matsumoto disponibile su MangaPlus, ha raggiunto quota tre milioni di copie in circolazione. Il manga aveva infranto il muro delle 2,5 milioni di copie stampate poco più di una settimana fa, e ora ha conquistato l'ennesimo record raggiungendo una cifra storica.

Secondo quanto rivelato dalla casa editrice, Monster #8 è ora diventato il manga di Shonen Jump+ più veloce di sempre a raggiungere questa cifra, nonché una delle opere con la crescita più veloce nella storia dell'azienda, insieme a Spy x Family e Assassination Classroom. Si tratta di un risultato encomiabile, specie considerando che il manga al momento conta soli 3 Volumi in circolazione.

Per festeggiare l'evento, il profilo Twitter ufficiale di Shonen Jump+ ha condiviso un bellissimo artwork realizzato da Matsumoto con protagonista Kikoru Shinomiya. L'illustrazione celebrativa include anche un breve messaggio in cui il mangaka ringrazia i fan per il supporto.

Monster #8 è disponibile su MangaPlus, dove vengono caricati i nuovi capitoli ogni giovedì alle ore 17:00. Il manga al momento non presenta alcuna restrizione, quindi potete accedere al sito e leggere gratuitamente tutti i capitoli in lingua inglese. Per maggiori informazioni sull'opera, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro breve approfondimento su Monster #8.