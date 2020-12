Monster #8 è già un successo? Shueisha stampa oltre 200.000 copie, le vendite decollano

Con la partenza di Shonen Jump+, tanti autori che un tempo avevano pubblicato senza frutti su Weekly Shonen Jump hanno trovato una nuova vita. C'è chi è stato salvato come Tatsuya Endo di Spy x Family, chi invece si è espresso al meglio come Tatsuki Fujimoto con Fire Punch. Alla prima categoria appartiene anche Naoya Matsumoto con Monster #8.

Dopo due manga fallimentari, la mangaka è tornata da pochi mesi con Monster #8. L'opera si è dimostrata fin da subito un successo: su Shonen Jump+ col solo primo capitolo Monster #8 ricevette oltre un milione di visite. Il trend non si è arrestato ed è diventato velocemente una delle stelle nascenti dell'app digitale di casa Shueisha.

Passati i primi mesi di pubblicazione però è arrivato il secondo grande test di Monster #8 che adesso deve affrontare le fumetterie giapponesi. Il 4 dicembre è stato infatti messo in vendita il primo volume della storia. Shueisha sembra puntare in alto dato che ha stampato ben 200.000 copie, moltissime per un manga che non ha alle spalle un nome famoso. E sembra che i primi risultati gli abbiano dato ragione dato che nelle classifiche Shoseki per ora Monster #8 è fisso al sesto posto dopo i giganti del settore come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

I primi giorni potrebbero già decretare la nascita di un manga dal futuro commercialmente brillante. Vedremo d'ora in poi che strada farà l'opera di Naoya Matsumoto.