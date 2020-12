Monster #8 è un successo: col primo volume supera già Dragon Ball Super

La rinascita dell'autrice Naoya Matsumoto è avvenuta su Shonen Jump+ con la sorpresa Monster #8. Il titolo pubblicato anche su MangaPlus in inglese e spagnolo è diventato sempre più popolare dopo una partenza bomba e ora si è consolidato sull'app di casa Shueisha. La settimana scorsa però per Monster #8 è iniziata anche la sfida dei volumi.

Per dimostrare di essere un successo, Monster #8 doveva infatti dimostrare numeri solidi anche nelle classifiche di vendita dei tankobon. La Shueisha ha creduto tanto in questo progetto dato che ha stampato ben 200.000 copie per Monster #8 volume 1. Un numero che non si vedeva da tanto tempo per un primo numero, specie poi per un autore così poco blasonato.

Le prime due settimane hanno confermato il successo di Monster #8 e le copie stampate da Shueisha sembra proprio che non basteranno. Con la nuova pubblicazione dei dati di Oricon, infatti Monster #8 volume 1 ha raggiunto 160.235 copie vendute. Questo numero gli ha permesso di superare un titolo blasonato e noto come Dragon Ball Super, col volume 14 del manga di Toyotaro e Toriyama che ha venduto 159.402 copie, circa 1000 in meno quindi. Una differenza scarsa ma comunque molto significativa considerata la storia diversa dei due titoli.

Sembra quindi che Shonen Jump+ abbia fatto di nuovo centro con un manga che farà parlare di se ancora a lungo.