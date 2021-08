Monster #8 supera quota 4 milioni di copie stampate, svelata la cover del quarto Volume

Naoya Matsumoto, autore del celebre manga Kaiju No. 8 (Monster #8 in occidente), ha svelato in anteprima la cover del Volume 4 del manga, per festeggiare l'impressionante traguardo di 4 milioni di copie in circolazione in poco più di un anno. La nuova copertina ha come protagonista Soshiro Hasina, il Vice Comandante della terza unità difensiva.

Monster #8 ha debuttato nel mese di luglio 2020 in Giappone, e sei mesi dopo la pubblicazione del primo capitolo ha infranto due clamorosi record di Shonen Jump. Il manga ha raggiunto quota 1,5 milioni di copie in circolazione nel mese di aprile 2021, e ha superato quota 3 milioni lo scorso giugno. MangaPlus continua a pubblicare i capitoli a cadenza bisettimanale in occidente, al momento solo il lingua inglese e spagnola. In Italia il manga è inedito.

In attesa che qualche editore acquisisca i diritti per la pubblicazione nel belpaese, il manga sta per tornare nelle edicole giapponesi con il Volume 4, di cui potete vedere la copertina in calce. Purtroppo la pubblicazione dei nuovi capitoli proseguirà a rilento ancora per un po', ma fortunatamente l'arte di Matsumoto rimane eccezionale, e le cover sono sempre molto ispirate.

E voi cosa ne dite? State seguendo Monster #8? Fatecelo sapere nei commenti!