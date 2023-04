Monster Energy deve arrendersi: i mostri Pokémon sono salvi

Mentre il pubblico attende con ansia l'inizio di Pokémon Horizon, la nuova serie animata Pokémon che dirà addio ad Ash Ketchum e Pikachu per introdurre due nuovi protagonisti, il franchise di Game Freak e Nintendo affronta una particolare diatriba con la nota bevanda energetica Monster Energy.

Come vi avevamo raccontato pochi giorni fa, Monster Energy si è scagliata contro Pokémon e Monster Hunter. I legali dell'azienda Monster Beverage sostengono infatti che i due suddetti brand utilizzano in modo improprio il termine "monster", che è per l'appunto di loro proprietà. Sembra tuttavia che questa battaglia legale sia già giunta al termine. Stando a quanto rivelato da J-PlatPlat, l'opposizione all'ufficio brevetti giapponese sarebbe stata rifiutata in tempo record.

A pochi giorni dal reclamo, Monster Energy deve arrendersi e ritirare i suoi legali. Il contenzioso che era stato aperto contro i marchi Monster Hunter, Pokémon, il cui nome completo è Pocket Monster, Monster Strikes e Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls è stato un fallimento.

Questa non è la prima volta che Monster Energy si scaglia contro brand che utilizzano la parola "monster" nel titolo, ma non è nemmeno la prima volta che l'azienda statunitense perde tale battaglia legale. Di volta in volta, l'ufficio brevetti giapponese rifiuta i reclami avanzati da Monster Beverage, che con le sue ingiunzioni fallimentari ci rimette dal punto della visibilità del marchio.