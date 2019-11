Monster Girl Doctor: ecco PV, sinossi e periodo d'uscita del nuovo anime di Bandai Namco

Poche ore fa, il sito ufficiale dedicato alla Light Novel Monster Girl Doctor ha reso noto che grazie agli sforzi di Bandai Namco Arts verrà presto distribuito un nuovo adattamento anime tratto dall'opera cartacea. Qui sopra potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, condiviso recentemente dalla stessa compagnia giapponese.

Monster Girl Doctor è un romanzo scritto da Yoshino Origuchi e disegnato da Z-ton, pubblicato per la prima volta il 19 dicembre 2017. L'opera ha riscosso un discreto successo in Giappone e pubblicherà il suo quinto albo il prossimo 26 novembre.

Casomai non ne aveste mai sentito parlare, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Il rinomato Dr. Glenn e la sua assistente Sapphee gestiscono una clinica per "ragazze mostro" nella città di Lindworm, un'incredibile metropoli dove convivono mostri e umani. Qualunque caso si pari davanti al talentuoso dottore viene risolto con grazia ed efficienza, che si tratti di ricucire la ferita di un golem o guarire una delicatissima sirena. Come reagirà però il medico quando uno sgradevole personaggio gli chiederà di aiutarlo a rubare l'uovo di un'arpia?".

Lo staff al lavoro sull'opera, svelato poche ore fa, vedrà come regista il talentuoso Yoshiaki Iwasaki (We Never Learn: BOKUBEN, the Familiar of Zero) che guiderà Arvo Animation (We Never Learn: BOKUBEN) durante la realizzazione dell'anime. La sceneggiatura sarà curata da Hideki Shirane (Date A Live, DanMachi), il character design da Hiromi Kato (Kobato, ID-0) e la musica da TO-MAS (Flip Flappers). La data di uscita è prevista per la prima metà del 2020.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento!