Monster Hunter Legends of the Guild: il film di Netflix si mostra nel primo trailer

La caccia ha inizio il 12 agosto come specificato nel primo trailer pubblicato da Netflix della pellicolaMonster Hunter: Legends of the Guild. Il colosso statunitense ha prodotto un film totalmente incentrato sulle origini del giovane Aiden, e di come sia diventato un abile Hunter, seguendo gli insegnamenti del mentore Julius.

Realizzato totalmente in Computer Grafica il film si presenta incredibilmente fluido e ricco di dettagli, che non fanno altro che impreziosire le curate ambientazioni in cui avverrà la maggior parte degli scontri con i mostri. Sin dai primi frame è possibile intravedere la calamità che sconvolgerà per sempre la vita del giovane Aiden.

Un Lunastra si sta avvicinando sempre di più al suo villaggio natio, seminando distruzione, caos, e sconvolgendo in maniera drastica l'ecosistema che si trova nell'area. Il passaggio di un Drago Anziano rappresenta una vera e propria calamità naturale, e attira anche altri mostri alquanto pericolosi, come l'imponente wyvern Deviljho, visibile in una sequenza del trailer. Fortunatamente però, un abile cacciatore di nome Julius ha seguito le tracce del Lunastra, e si allea con Aiden e gli altri abitanti per cercare di fermare l'avanzata del drago che sta migrando.

Cosa ne pensate del trailer? Vi ha colpito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Resident Evil: Infinite Darkness si è rivelato un'occasione sprecata, e vi lasciamo ai dettagli sull'accordo tra Netflix e lo studio di Castlevania.