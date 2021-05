Monster: il mangaka Naoki Urasawa ha aperto un canale YouTube dedicato all'arte

In concomitanza con l'uscita in Giappone del nuovo volume della sua ultima opera, Asadora, il mangaka Naoki Urasawa ha ufficialmente lanciato il suo nuovo progetto, ovvero un canale YouTube dedicato interamente all'arte, chiamato semplicemente "Urasawa Channel", pubblicando anche un primo video di presentazione, che trovate in cima alla notizia.

Partendo dalla promozione del quinto volume di Asadora, uscito lo scorso giovedì, Urasawa è poi passato a disegnare un rapido sketch riguardante i tre personaggi rappresentativi del canale, oltre al logo ufficiale del progetto, illustrando nel frattempo anche gli obiettivi principali del canale, nel quale ci saranno diverse interviste con altri artisti coinvolti nel settore, dimostrazioni delle varie tecniche di disegno per gli aspiranti mangaka e anche sessioni di disegno e tutorial in live.

È possibile inoltre aspettarsi particolari approfondimenti riguardanti Asadora, considerando i numerosi aspetti che caratterizzano la storia di Asa Asada, dall'epoca del dopoguerra fino ai nostri giorni. Si tratta sicuramente di un progetto che sorprenderà e colpirà molti degli appassionati delle opere di Urasawa, considerato ad oggi uno degli autori più apprezzati, grazie soprattutto ai seinen Monster e 20th Century Boys.

Ricordiamo che Urasawa ha acclamato Chainsaw Man, lasciando anche un consiglio ai fan, e vi lasciamo ai suoi giudizi riguardanti i disegni del maestro dell'orrore Junji Ito.