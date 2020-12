Monster, Naoki Urasawa commenta in live i disegni del 'Maestro dell'orrore' Junji Ito

Poche ore fa, è rispuntato in rete una vecchio documentario con protagonista il maestro dell'orrore Junji Ito, intervistato per l'occasione da un altro grande mangaka, l'autore di Monster Naoki Urasawa. Durante il cortometraggio, il secondo ha reagito ad alcuni dei disegni dell'autore di Uzumaki, definendoli ironicamente "disgustosi".

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, rimbalzata in rete nelle scorse ore. Urasawa commenta uno dei disegni di Junji Ito dichiarando: "È davvero disgustoso, ma come ti vengono in mente certe cose? Questa immagine è pazzesca", complimentandosi per l'inventiva. Urasawa non è certo estraneo al genere horror, ma vedere Junji Ito disegnare una bocca con più dentature non può che far rabbrividire il mangaka.

Nel documentario, pubblicato in Giappone nel 2014 e arrivato in occidente solo pochi mesi fa, Ito risponde: "Sono partito dall'idea del corpo composto da tre anelli (NdR. probabile riferimento al nodo borromeo), e dopo aver iniziato a disegnare, mi sono chiesto come sarebbe l'interno di una bocca se avesse più strati. Non credo che sarebbe davvero così [...] ma per me si tratta di prendere una premessa assurda e di renderla credibile, quindi il disegno deve sempre essere realistico". Missione riuscita per Junji Ito, e chissà che in futuro anche Urasawa non decida di prendere spunto da questi consigli.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi due autori? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Frankenstein di Junji Ito è ora disponibile in Italia, insieme a tante altre uscite autunnali firmate J-Pop Manga.