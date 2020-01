Monster Self-Defense Force è il nuovo manga che Junya Inoue pubblicherà in primavera

Attraverso il suo profilo Twitter, il mangaka Junya Inoue, conosciuto soprattutto per Btooom!, ha svelato a tutti i suoi fan di essere attualmente al lavoro su una nuova e interessante produzione cartacea intitolata Kaiju Jieitai (Monster Self-Defense Force) e attualmente attesa per la primavera 2020.

Attualmente le informazioni che abbiamo a riguardo del manga sono pochissime, al punto tale che attualmente non sappiamo neanche quale sia l'incipit narrativo della produzione, ma in compenso è stata rilasciata una prima immagine a riguardo - visionabile a fondo news - ed è stato confermato che lo Studio Hisekutta sta collaborando nella realizzazione del progetto, di cui sicuramente verranno svelate novità nel corso delle prossime settimane.

Nel caso in cui non doveste conoscere Inoue, il suo manga Btooom! è stato originariamente pubblicato sulla rivista Weekly Comic Bunch di Shinchosha nel 2009, per poi venir concluso sul Monthly Comic @Bunch nel marzo 2018. Il successo ottenuto dall'opera cartacea ha inoltre portato alla concretizzazione di un'adattamento anime diviso in 12 episodi andato in onda nel 2012 e pubblicato in streaming da Crunchyroll.

Parlando di altre serie manga particolarmente chiacchierate, giusto recentemente è stato svelato l'arrivo del nuovo manga Kakko no Iinazuke, realizzato da Miki Yoshikawa. Tra l'altro, nel corso di questi ultimi giorni è stata anche annunciata la data d'uscita dell'ultimo capitolo di Birdmen.