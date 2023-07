Monster: la spiegazione completa del finale dell'anime

Il finale del manga Monster di Naoki Urasawa, sebbene l'opera fosse un cult nel proprio genere, è stata oggetto di polemica. La medesima faccenda è accaduta con il termine dell'adattamento anime prodotto da Madhouse, scatenando forti diatribe fra chi non è riuscito a comprendere bene la serie.

Il famoso thriller psicologico affronta diversi temi filosofici, come la natura del bene e del male e la tensione tra edonismo e nichilismo, è necessario approfondire il finale dell'opera per non perdersi ogni significato nascosto.

Un ruolo centrale al termine della serie lo detiene Herbert Knaup, il quale "ruba" il ruolo che molto probabilmente avrebbe dovuto tenere Tenma, Nina o Lunge e spara l'antagonista Johan. Sebbene non abbia avuto nessun ruolo importante, forse alcuni spettatori nemmeno lo ricordavano, numerose volte, prima della carneficina di Ruhenheim, gli abitanti della città commentano che quest'ubriacone non sarebbe mai riuscito a puntare una pistola verso nessuno. Ciò viene smentito quando spara al cane della signora Hirman, presagendo quello che sarebbe accaduto dopo.

Un altro cattivo della serie, Roberto, gioca una parte essenziale nell'opera, in quanto non costituisce un antagonista perso nel proprio nichilismo, ma ha ancora un barlume di speranza. In una discussione con Lunge, Roberto svela di avere dentro di sé un unico ricordo: un momento piacevole in cui Johan gli ha offerto della cioccolata calda. Questa è l'unica ancora che gli impedisce di affogare nel pessimismo, e lo differenzia da Johan poiché non è vuoto come sostiede di essere.

Una delle scene finali vede Johan indicare la testa: questo gesto simboleggia il proprio essere nichilista e credendo che la vita non abbia un vero significato, giustifica il grande genocidio e mette spesso a rischio la propria vita. Così, arriva addirittura a sfiorare con un dito il proprio imminente destino.

La serie termina nel modo in cui è cominciata, in senso circolare: Tenma, con un'operazione chirurgica, tenta di rianimare Johan, dimostrando che nonostante la corruzione del mondo egli sia riuscito a far fede ai propri ideali, riportando la storia da dov'è iniziata.

Pochi anni fa due pilastri della cultura nipponica contemporanea hanno avuto modo di conoscersi: infatti, Naoki Urasawa ha incontrato Junji Ito e ha commentato i disegni in diretta del proprio collega, ammirandone la velocità e il talento.

Fra le opere maggiormente di punta negli ultimi anni, Naoki Urasawa ha acclamato Chainsaw Man, consigliandone la lettura.