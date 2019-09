Monster Strike: svelata una nuova key visual dedicata all'anime

Lo staff al lavoro su Monster Strike, serie anime basata sull'omonimo franchise videoludico, ha pubblicato una nuova key visual dedicata all'arco narrativo finale dell'opera, intitolato "Lucifer Wedding Game". L'occasione è stata inoltre utilizzata per rilasciare alcune nuove informazioni sul cast di doppiaggio e sulla main theme.

Andando più nello specifico, la società ha annunciato che KNOCK OUT MONKEY sta lavorando alla creazione della theme song dedicata alla produzione animata - di cui è stato rilasciato anche un trailer -, intitolata "BRAVE OUT". Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei numerosi doppiatori confermati:

Yōko Hikasa nei panni di Lucifer

Mikako Komatsu nei panni di Uriel

Ryotaro Okiayu nei panni di Keter

Manami Numakura nei panni di Camael

Reina Ueda nei panni di Remiel

Sayaka Senbongi nei panni di Zadkiel

Ayaka Asai nei panni di Michael

Rina Hidaka nei panni di Gabriel

Kiyono Yasuno nei panni di Raphael

Kana Asumi nei panni di Sandalphon

Yuka Iguchi nei panni di Metatron

Yui Ishikawa nei panni di Zephon

Natsumi Fujiwara nei panni di Surgat

Yui Horie nei panni di Bina

Sho Hayami nei panni di Daat

Takanori Tsujimoto (Resident Evil: Vendetta) è stato posto alla direzione dell'anime in collaborazione con lo Studio GOONEYS mentre XFLAG è accreditato per la produzione dell'opera. Masaya Honda (Naruto Shippūden, , Boruto: Naruto Next Generations, Soul Buster) sta lavorando alla composizione della serie mentre Hiroaki Tsutsumi (Blue Spring Ride, Children of the Whales) ha lavorato alla composizione della colonna sonora. Inoltre, nello staff sono stati confermati:

CG Director: Mizuki Saitō

Planning: Yūshi Iga

CG Supervisor: Yoshiki Nakao, Ikuya Sawai

Character Design: Masayuki Kondō, Gibachan, Yūho Yamagishi

Character Designs Originale: Kureta

Art Director: Yoshiyasu Itō

Executive Producer: Yōhei Suzuki

La prima stagione dell'anime è stata originariamente presentata nell'ottobre 2015, il tutto per un totale di ben 52 episodi. La prima parte della seconda stagione è stata invece trasmessa nell'aprile 2017 per poi concludersi nel settembre 2017. La seconda parte della seconda stagione, intitolata Monster Strike the Anime: The Fading Cosmos, è stata presentata per la prima volta nell'ottobre 2017, per un totale di 13 episodi.

La terza stagione dell'anime ha invece debuttato nel luglio 2018, per un totale di 12 episodi. Successivamente, la serie ha visto l'uscita di cinque nuovi episodi rappresentanti una serie spin-off dedicata al personaggio di Arthur a cui hanno poi fatto seguito altri sette episodi che sono andati a costituire una seconda serie spin-off dedicata a Lucifer.

L'apprezzata pellicola animata Monster Strike: The Movie è invece stato rilasciato nelle sale nipponiche nel dicembre 2016, per poi venir trasmesso in streaming anche su Crunchyroll nel maggio 2017. Il secondo film della serie, Monster Strike The Movie: Sora no Kanata (Beyond the Sky), è stato invece rilasciato in Giappone lo scorso ottobre.