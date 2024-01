Monsters: l'anime ispirato al manga di Oda ha una data d'uscita, è vicinissima!

Pubblicato il 30 ottobre 1994 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il racconto one-shot intitolato Monsters è ancora oggi molto apprezzato dagli appassionati del lavoro di Eiichiro Oda, ideatore del manga dei record ONE PIECE. E dopo i primi dettagli riguardo una produzione animata, ecco arrivare la data d’uscita ufficiale della serie su Netflix!

Dopo la conferma del remake dell’anime di ONE PIECE, a cura di Wit Studio, che molti di voi conosceranno per l’eccellente lavoro fatto per adattare Attack on Titan di Hajime Isayama, è arrivata anche la notizia di un anime basato su quel racconto di trent’anni fa, quando Oda era ancora un autore sconosciuto e il suo stile era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Stando a quanto riportato dalla pagina @pewpiece, dimostratasi già molto affidabile in passato, sui social sembra infatti che non dovremo attendere molto per l’uscita dell’anime di Monsters. Finalmente, infatti, è stato confermato che l’anime Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation arriverà su Netflix il 21 gennaio 2024.

Una data vicinissima al momento in cui scriviamo che ha momentaneamente riacceso l’interesse dei fan per poi spegnerlo con un’altra notizia. L’anime sarà composto da un unico episodio della durata complessiva di 25 minuti. Ciò è comprensibile considerato il materiale di base disponibile, ma sarà comunque interessante vedere come il talentuoso regista Sunghoo Park, conosciuto per il suo lavoro alla serie di Jujutsu Kaisen, e il suo team di E&H production hanno adattato la storia del samurai Ryuma.

Fateci sapere voi cosa vi aspettate dall’anime di Monsters nei commenti. Intanto, vi lasciamo ad un’interessante correlazione tra ONE PIECE e Monsters.