Monsters: l'anime di Oda arriva su Anime Generation doppiato in italiano!

Manca davvero poco all’arrivo dell’anime dedicato a Monsters una delle prime storie pubblicate su Shonen Jump e firmata da colui che sarebbe diventato l’autore del manga dei record, Eiichiro Oda. In attesa di scoprire come E&H Production avrà adattato il racconto, Yamato Video ha confermato l’arrivo dell’episodio anche su Anime Generation!

La conferma è arrivata attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina, dove non solo viene riportato il titolo in italiano dell’anime, ma anche una breve sinossi e l’intero cast di doppiatori italiani a cui è stato affidato il compito di dare spessore ai personaggi di questa simpatica e preziosa storia di Oda, apparsa quasi 30 anni fa sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump.

Monsters - 103 Passioni - Inferno del Dragone sarà disponibile su Anime Generation il 21 gennaio 2024 a partire dalle ore 16. Ricordiamo che si tratta di un canale tematico presente nell’offerta della piattaforma Amazon Prime Video, e al quale va sottoscritto un abbonamento a parte, e dove arriverà anche la saga di Egghead di ONE PIECE, giusto per completare l’insieme di anime ispirati al lavoro di Oda.

L’episodio, della durata di 25 minuti, seguirà la storia del samurai Ryuma, e della locandiera Flare, che sopravvissuta in passato ad un attacco dei draghi è destinata a viverne un altro. Il protagonista Ryuma sarà doppiato da Ezio Vivolo, mentre Flare, Cyrano e il misterioso D.R. avranno rispettivamente le voci di Laura Cherubelli, Diego Baldoin e Luca Ghignone. Per altri dettagli sullo staff e il cast vi lasciamo al post qui sotto.

Aspettiamo le vostre opinioni su questa interessante aggiunta al catalogo di Anime Generation nei commenti. Intanto, vi lasciamo scoprire se Monsters è canonico nell’universo di ONE PIECE, e al trailer dell’anime.