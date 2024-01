Monsters, l'anime dall'autore di ONE PIECE si mostra nell'ultimo trailer prima dell'uscita

Monsters sta per arrivare: l'adattamento anime tratto dal primo one-shot del formidabile Eiichiro Oda e prequel di One Piece sta per debuttare in streaming. Non solo: l'episodio speciale verrà rilasciato su due piattaforme al contempo. Esso, infatti, sarà disponibile sia su Crunchyroll che su Netflix.

Come anticipa il trailer di Monsters 103 Mercies Dragon Damnation, che vi lasciamo in calce alla notizia, questo breve racconto riporta la gloriosa vita del samurai zombie Ryuma a Thriller Bark nell'universo di One Piece, quando era ancora in vita. Determinato e coraggioso, lo spadaccino è destinato a essere ricordato nella saga di One Piece.

L'uscita di Monsters è confermata per il 21 gennaio 2024: come già accennato, l'anime sarà disponibile su Netflix e su Crunchyroll, anche con sottotitoli in italiano. Basandosi sul manga one-shot dell'autore Eiichiro Oda, Monsters è una storia autoconclusiva che può essere vista anche da chi non ha mai avuto a che fare con il mondo di One Piece.

Il regista di Monsters, Park Sung-hoo, è noto per essersi occupato della prima stagione di Jujutsu Kaisen, mentre ad occuparsi del progetto è lo studio E&H Production, un'azienda che ha debuttato nel 2023 con le animazioni di Ninja Kamui e con la produzione di Red Cat Ramen. La curiosità per questo titolo è alle stelle, eppure Monsters è stato già criticato da molti fan per la qualità dell'animazione, giudicata scarsa fin dallo scorso trailer. Che quest'anime possa sbaragliare le aspettative del pubblico? Non ci resta che attendere l'arrivo di questa domenica per scoprirlo.