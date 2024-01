Monsters è canonico nell'universo narrativo di ONE PIECE?

Dal creatore di ONE PIECE, nei prossimi giorni su Netflix è in arrivo Monsters. Trattasi dell'adattamento animato di un one-shot scritto da Eiichiro Oda nel 1994. Ma in qualche modo le due opere del mangaka sono legate? Scopriamo se la storia di Monsters sarà canonica nell'universo narrativo di ONE PIECE.

Da qualche ora Monsters si è mostrato nell'ultimo trailer prima dell'uscita sul colosso dello streaming. Questo filmato promozionale ha suscitato la curiosità dei fan e persino alcuni dubbi. Monsters fa parte del canone di ONE PIECE, oppure no?

Monsters è un'opera antecedente alla serializzazione di ONE PIECE. Racconta la storia di Ryuma, un samurai che sogna di sconfiggere lo spadaccino più forte e che si ritrova coinvolto nello scontro con un leggendario drago. Gli appassionati di ONE PIECE avranno familiarità con il suo nome. Nella saga di Thriller Bark Brook e Zoro affrontano una grandiosa battaglia con uno zombie creato da Moria chiamato proprio Ryuma.

Ebbene, il Ryuma di Thriller Bark in ONE PIECE e il Ryuma di Monsters sono lo stesso personaggio. Monsters è una sorta di prequel a ONE PIECE, importante per una migliore e più ampia visione generale del Paese di Wano. Ufficialmente, Monsters è parte del canone di ONE PIECE, ambientato molti anni prima dell'inizio dell'epopea per i mari di Rufy e dei Mugiwara.