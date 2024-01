Monsters, il debutto è vicino ed Eiichiro Oda non è più nella pelle!

Mancano solo tre giorni al debutto ufficiale di Monsters - 103 Passioni - Inferno del Dragone sul piccolo schermo: il leggendario mangaka Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, non riesce a contenere la sua immensa gioia nel vedere una delle sue prime opere prendere vita in un adattamento animato.

Monsters fa parte di una raccolta di one-shot dal titolo "Wanted!", antecedente agli eventi dell'iconico One Piece. Questa collana di storie brevi, scritte dal 1992 al 1996 e presentate al pubblico alla giovanissima età di 17 anni, è stata il primo capolavoro di Oda, che gli ha permesso di vincere l'ambito premio Osamu Tezuka e solo successivamente, nel 1997, di dare vita al suo vero gioiello.

Di recente, Oda ha colto l'occasione per condividere i suoi pensieri riguardo alla sua storia che, a distanza di decenni dal suo primo debutto, sta per uscire anche in formato anime: "Non posso credere che 'Monsters', il manga autoconclusivo che disegnai nella mia giovinezza, stia ottenendo un adattamento animato! QUESTA È LA VITA!!!"

Le parole di Oda riflettono la sua incredulità e gioia nel vedere una creazione scritta durante la sua adolescenza prendere vita in un adattamento animato che, fino a poco tempo fa, era confinato alle pagine del manga. Monsters uscirà su Anime Generation con doppiaggio in italiano il 21 gennaio.

La serie esplora la storia del samurai Ryuma e può essere visto anche da chi non ha mai avuto a che fare con l'universo della ciurma dei Cappelli di Paglia. Tuttavia, Monsters fa parte di One Piece ed è al 100% canonico.