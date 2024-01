Monsters delude: piovono critiche per i primi minuti dell'anime di Oda

All’annuncio di un adattamento animato di Monsters una delle prime storie disegnate da Eiichiro Oda, pubblicata su Weekly Shonen Jump nel 1994, gli appassionati di ONE PIECE e del lavoro del maestro hanno dimostrato grande entusiasmo. Le aspettative però sono crollate appena sono state diffuse le prime sequenze. Vediamo le reazioni dei fan.

Il 12 gennaio 2024 E&H Production ha diffuso un estratto di circa un minuto, e la community ha reagito in maniera piuttosto severa. Come potete vedere anche voi nel post riportato in fondo alla pagina, la qualità dell’anime Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation non è certamente paragonabile a quella di ONE PIECE, uno degli anime con il budget più alto della storia del medium, ma alcuni sono arrivati a definirlo come “una serie di diapositive”, evidenziando l’eccessiva staticità delle scene, sopratutto dell’unica sequenza d’azione mostrata.

Le reazioni sui social non lasciano dubbi: la presentazione della trasposizione non sembra aver convinto, né tantomeno attirato, il pubblico, persino chi si era detto entusiasta del progetto. Altre critiche sono state rivolte allo stile con cui sono stati rappresentati i personaggi, giudicati anonimi e per nulla originali. Si tratta di considerazioni dovute, forse, alla delusione di aspettative troppo alte, dato che va sottolineato che si tratta del primo progetto di tale rilevanza prodotto da uno studio nato solo nel 2021.

Aspettando di vedere come sarà l’episodio di Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, disponibile su Netflix dal 21 gennaio 2024, diteci le vostre opinioni sui primi secondi mostrati lasciando un commento qui sotto. Intanto, ecco un’interessante parallelismo tra ONE PIECE e Monster.