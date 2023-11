Finalmente MONSTERS di Eiichiro Oda arriva in versione Anime nel 2024

Ottime notizie per i fan di Eiichiro Oda perché l'anime di MONSTERS è molto vicino al debutto. Poche ore fa è arrivato un importante aggiornamento sulla serie animata tratta dal manga dal creatore di One Piece.

Come sappiamo, Monsters sarà un adattamento del one-shot di Oda tratto da Wanted!, una raccolta di storie precedenti a One Piece, ambientate nello stesso universo. La notizia dell'adattamento anime di Monster è arrivato diversi mesi fa, a luglio di quest'anno, ed è stata una vera sorpresa.

La pagina @AIR_NewsØ1 su X (Twitter) ha pubblicato nuove informazioni sull'anime di MONSTERS: a quanto pare, la trasmissione di quest'adattamento animato in Giappone è prevista per il 2024. Al momento, non è stata rivelata la data ufficiale del debutto, né chi si occuperà di pubblicare la serie all'estero. Come era già stato affermato in precedenza, sarà diretto da Sunghoo Park e animato dallo studio E&H Production.

L'anime MONSTERS e la raccolta Wanted! raccontano di personaggi già citati nella serie manga One Piece di Oda. In particolare, questo manga racconta la storia dello spadaccino Ryuma. I fan di One Piece lo conosceranno sicuramente come l'antico samurai Shimotsuki Ryuma del paese di Wa, noto per la sua grande abilità come spadaccino.