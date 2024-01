Monsters, non perdete la scena post-credits: è legata a ONE PIECE!

I fan di One Piece si sono sempre chiesti se l'anime di Monsters, il one-shot di Eiichiro Oda, avrebbe canonizzato in modo più esplicito e diretto il collegamento con l'opera piratesca e, ora che la produzione è disponibile su Netflix, è stata data una risposta molto netta al quesito.

Come sappiamo, Monsters è stato concepito molto prima della creazione di One Piece, ma il protagonista del one-shot ha sicuramente un nome noto agli appassionati delle opere di Oda. Si chiama, infatti, Ryuma come il famoso spadaccino Shimotsuki Ryuma che incontriamo solo in versione zombie in One Piece.

Grazie all'adattamento anime di Monsters, intitolato "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation", abbiamo finalmente due elementi fondamentali che legano indissolubilmente il one-shot a One Piece. Innanzitutto, il narratore della vicenda ha la stessa voce che doppia Zoro in giapponese e in inglese.

È però dopo i crediti conclusivi dell'episodio che si materializza il vero collegamento con One Piece. Infatti, dopo i titoli di coda, assistiamo all'incontro di Zoro con Ryuma a Thriller Bark in una scena, per forza di cose, non presente nel manga originale.

Con questa strizzata d'occhio ai fan di entrambe le opere, "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation" completa il percorso di Oda, iniziato con un manga molto breve e poi proseguito con One Piece, che è tra i manga più lunghi di sempre, insieme ad altre IP di successo come quella di Detective Conan, il cui manga è andato in pausa di recente. Cosa ne pensate di questi particolari aggiunti alla versione anime di Monsters? Li avete graditi? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.