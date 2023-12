Monsters: tutte le novità sulla versione anime del manga di Oda

È un momento d'oro per i lettori di Oda. Non solo perché l'uscita di One Piece 1102 è ormai alle porte, seguita a ruota dalle importanti rivelazioni che l'autore farà sul manga nel prossimo Jump Festa: ma anche perché è stato ufficializzato per gennaio 2024 l'esordio in versione animata di Monsters, lo storico one-shot pubblicato da Oda nel 1994.

I motivi per cui i fan dell'autore possono gioire sono tanti, e non si limitano al mero annuncio di una nuova serie anime tratta da un'opera giovanile del loro artista preferito. Perché se l'esordio televisivo di Monsters in versione animata è un'occasione per i lettori di lunga data di ritrovare familiarità con lo stile poetico del giovane Oda – e per i neofiti di soddisfare la curiosità attorno alle prime espressioni poetiche del mangaka – ad accendere l'interesse degli amanti dell'animazione tout court sono le (grandi) personalità che si celano dietro questo atteso progetto.

A dirigere la serie, in uscita su Netflix a partire da gennaio 2024, sarà nient'altro che Sunghoo Park, uno dei registi più apprezzati nel mondo dell'animazione nipponica, soprattutto per quanto riguarda il panorama action – e quindi battle shōnen. Per chi ha amato il dinamismo della prima stagione di Jujutsu Kaisen, e in particolar modo le iperboli sperimentali del film prequel Jujutsu Kaisen 0, appare chiaro come Monsters prometta di lasciare il segno, rifiutando le considerazioni (più o meno sterili) di chi lo considerava come una mera trovata celebrativa.

Naturalmente è anche ovvio (se non addirittura giusto) che i produttori desiderino capitalizzare con questo anime l'altissimo tasso di fidelizzazione di cui gode One Piece, e per estensione il suo celeberrimo autore. E già il fatto che Monsters sia stato assegnato ad uno studio d'animazione “vergine” come E&H Production, creato di recente dallo stesso Park con l'intenzione di offrire al pubblico mondiale delle opere capaci di combinare il gusto per l'action all'intrattenimento di qualità, non può che apparire a riguardo come una grande dichiarazione d'intenti.

Per soddisfare la curiosità degli spettatori, Netflix ha inoltre diffuso la prima locandina ufficiale dell'anime, che raffigura al centro il volto dello spadaccino Ryuma, sovrapposto a quello del rivale Cyrano (dall'aspetto simile a Mihawk) e della co-protagonista Flare, dalla fisicità candida e armoniosa, in continuità con i primissimi ritratti femminili di One Piece.