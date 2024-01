Monsters di Oda: non solo ONE PIECE, avete notato quell'omaggio a Jujutsu Kaisen?

Monsters di Eiichiro Oda ha ottenuto il suo adattamento animato a trent'anni esatti di distanza dalla pubblicazione sulle pagine di Shonen Jump Autumn Special. L'opera datata 1994 - dunque antecedente alla serializzazione di ONE PIECE - è finalmente disponibile alla visione in streaming, ma voi avete notato quell'easter egg?

Monsters di Eiichiro Oda è arrivato su ANiME Generations e su Netflix. Questo OVA, dalla durata di circa 25 minuti, racconta la storia del samurai Ryuma, un personaggio già familiare al fandom. Monsters ha confermato il legame con ONE PIECE nell'imperdibile scena post-credit dell'anime. Come vi avevamo già rivelato, dunque, Monsters è canonico nell'universo narrativo di ONE PIECE. Sapete però che Monsters è anche legato a Jujutsu Kaisen? Le due opere non condividono ovviamente nulla a livello di narrazione. Parliamo di un legame a livello di produzione, nonostante si tratti due progetti animati l'uno da TOEI e l'altro da MAPPA.

A un certo punto, in Monsters 103 Mercies Dragon Damnation vediamo DR e Cyrano prendersi gioco in modo crudele di Flare. Il frame in questione ne ricorda per composizione un altro visto in Jujutsu Kaisen, come possiamo vedere dalla comparazione in calce all'articolo. Non si tratta di una coincidenza. Il regista di Monsters è Sunghoo Park, animatore che ha occupato lo stesso ruolo anche nella prima stagione di Jujutsu Kaisen. Si tratta dunque di un autoreferenza e di un easter egg confermato.