Monsters è un prequel di ONE PIECE? Facciamo chiarezza sulla storia del samurai Ryuma

A dare credito a questa teoria ci ha pensato anche Netflix, che ha descritto Monsters come la "storia di Ryuma, il leggendario spadaccino originario della Terra di Wano in ONE PIECE". Ulteriore conferma proviene dalle SBS del Volume 47 di ONE PIECE, dove Eiichiro Oda, rispondendo a un fan, ammise che "lo zombie Ryuma che appare nel capitolo 450 è davvero il Ryuma di Monsters". In definitiva, pare proprio che il Ryuma di ONE PIECE sia davvero ispirato al Ryuma di Monsters , ma non è ancora confermato che Monsters sia canonicamente un prequel di ONE PIECE. A proposito, sapete che Zoro è legato alla famiglia Shimotsuki di cui Ryuma è capostipite?

While there are some mistranslations and misinformation regarding this topic, Oda seemed to indicate in an SBS that the Ryuma in MONSTERS and the Ryuma in OP are seemingly slightly different canons:



MONSTERS: 103 Mercies Dragon Damnation by Eiichiro Oda tells the tale of Ryuma, the legendary swordsman that hails from the Land of Wano in One Piece.



