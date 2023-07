Monsters, è ufficiale: arriva l'anime della one-shot dell'autore di ONE PIECE Eiichiro Oda

In questi giorni, durante lo One Piece Day 2023, si sta celebrando la grandiosa opera di Eiichiro Oda, attraverso un evento durato due giorni. A sorpresa, è arrivato l'annuncio per i fan: verrà adattato il manga one-shot dell'autore, intitolato Monsters.

Il capitolo one-shot è stato uno dei più acclamati dal pubblico, incluso nella compilation di storie brevi "WANTED!" pubblicata nel 1998, e verrà reso in un lungo episodio televisivo. A lavorare per il progetto è la casa d'animazione E&H, mentre Sunghoo Park, regista di Jujutsu Kaisen 0 - The Movie, lavorerà alla regia.

La storia segue un samurai itinerante, Ryuma, coinvolto in un complotto che vede protagonista un drago in una città sconosciuta, provocando grande scompiglio. È l'inizio della sua leggenda e ne sappiamo già qualcosa grazie a ONE PIECE. Il teaser pubblicato su Twitter mostra il fantastico viaggio indietro che faranno i fan con la nuova opera di Eiichiro Oda.

Tra i doppiatori spiccano nomi già conosciuti al pubblico, come Yoshimasa Hosoya, che ha già lavorato per Attack on Titan e My Hero Academia, presterà la voce a Ryuma, mentre la doppiatrice di Stella in Cowboy Bebop Sakamoto Maaya sarà Flare. A completare il trio, Otsuka Hochu, che ha interpretato Jiraiya in Naruto e Montblanc Norland in ONE PIECE, qui darà la voce a Cyrano.

Fra le notizie dello One Piece Day, arriva un pallone gigante dedicato a Gear 5 che ha sorpreso i fan e tante altre novità in serbo per gli appassionati del franchise. È possibile vedere lo One Piece Day 2023 da una diretta streaming sottotitolata in inglese.