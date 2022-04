Moon Knight: arriva il Funko Pop dedicato ad una delle prime versioni del vigilante

In concomitanza con l’uscita sulla piattaforma Disney+ della serie tvMoon Knight prodotta da Marvel Studios e parte del Marvel Cinematic Universe, la Casa delle Idee in collaborazione con l’azienda americana Funko ha ufficialmente annunciato l’arrivo sul mercato di un Funko Pop piuttosto speciale, dedicato alle origini del vigilante.

Ideato da Doug Moench e Don Perlin il personaggio di Moon Knight, alter ego di Marc Spector, fece la sua prima apparizione nel volume Werewolf by Night #32, pubblicato nell’agosto del 1975, dove appariva con gli occhi rossi e un costume diverso da come lo conosciamo oggi, e dove svolse il ruolo di mercenario pagato per uccidere Jack Russel. Successivamente nel marzo del 1976 fece la sua apparizione sulla copertina di Marvel Spotlight #28, mostrando un design nuovo che conquistò molti dei lettori interessati a conoscere la misteriosa storia dietro il vigilante.

Ed è proprio quell’illustrazione ad aver ispirato la nuova aggiunta alla serie Funko Pop Comic Covers, di cui trovate due immagini promozionali in calce. Il design di riferimento è stato creato appositamente per quel volume, come a segnare una nuova era dell’eroe e il suo vero debutto nel catalogo Marvel Comics. Attualmente il prodotto risulta esaurito su molti store online, dove era disponibile al prezzo di 19.99 dollari americani, ma è improbabile che Funko non abbia già preparato un restock considerando l'impressionante accoglienza della serie di Moon Knight.