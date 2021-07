Moon Knight: la copertina del Volume #4 anticipa il team-up con una letale eroina Marvel

Marvel Comics ha recentemente annunciato una nuova serie a fumetti dedicata a Moon Knight, in uscita il 21 luglio negli USA e curata da Jed McKay e Alessandro Cappuccio. Oggi, a poche ore dal lancio, i due autori hanno rivelato che il Cavaliere della Luna non sarà solo, visto che a partire dal Volume #4 entrerà in scena anche un'eroina molto conosciuta.

In calce potete dare un'occhiata alla copertina in questione, in cui Moon Knight combatte fianco a fianco con Tigra. L'eroina Marvel ha avuto pochissimo spazio per brillare negli ultimi anni, e considerando che i due eroi sono già stati protagonisti di avventure crossover in passato, ha senso che Tigra torni per supportare la sua vecchia fiamma nella nuova serie.

Moon Knight debutterà il 21 luglio 2021 negli USA, e pubblicherà un capitolo al mese fino alla conclusione, che dovrebbe essere fissata per il generico 2022. La nuova serie a fumetti è stata approvata anche in vista dell'uscita di Moon Knight su Disney+, una nuova serie tv live-action facente parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

E voi cosa ne dite? Vorreste vedere questa nuova serie in Italia? Fatecelo sapere nei commenti! Per maggiori informazioni, potete dare un'occhiata alla sinossi della nuova serie di Moon Knight.