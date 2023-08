Moon Knight: Marc Spector entra a far parte dell'evento Contest of Chaos

L’estate programmata da Marvel Comics si è dimostrata ricca di sorprese, tra cui si trova anche l’evento crossover Contest of Chaos, in cui alcuni dei supereroi e personaggi più celebri della casa delle idee si affrontano sul campo di battaglia. Tra i partecipanti ci sarà anche Moon Knight prima della run prevista per l’autunno del 2023.

Infatti, la casa editrice ha già anticipato che nella prossima grande storyline, scritta da Jed MacKay, Marc Spector andrà verso un’inevitabile fine, e con ogni probabilità il Moon Knight che conosciamo subirà dei grossi cambiamenti, andando anche a sconvolgere parte dell’universo Marvel. In attesa di scoprire come verranno narrati Gli Ultimi Giorni di Moon Knight, titolo della run prevista per novembre 2023, i lettori potranno assistere alla sua partecipazione al Contest of Chaos, come anticipato dalla cover di Moon Knight Annual #1, che potete vedere in fondo alla pagina.

Trovandosi nei Pine Barrens del New Jersey, nel volume, Mark Spector sospetta di qualcosa, e sembra avvertirla poco prima che di fronte a lui si manifesti Agatha Harkness, che molti di voi ricorderanno per il suo ruolo nella serie Wandavision. La maga annuncia l’ingresso di Moon Knight nel torneo, presentando il suo avversario: Taegukgi della divisione della tigre.

I due dovranno affrontarsi nella Chaos Zone e a fare da giudice dell’incontro sarà la stessa Agatha. Cosa ne pensate di questa svolta per Moon Knight? Chi credete che vincerà? Aspettiamo le vostre previsioni e opinioni nello spazio dedicato ai commenti. In conclusione, vi lasciamo alle parole di Mark Millar sulla situazione del settore di comics americani, e alle ultime novità della Marvel presentate durante il San Diego Comic-Con 2023.