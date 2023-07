Moon Knight: Marvel dice addio al giustiziere con una serie di variant cover

Nel mese di ottobre 2023 lo sceneggiatore Jed McKay e il disegnatore italiano Alessandro Cappuccio daranno vita ad una storyline fondamentale per il personaggio di Moon Knight. Suddiviso in tre parti questo arco narrativo porterà alla morte del giustiziere, e per onorarlo la Marvel ha presentato molte variant cover.

Intitolata “Gli ultimi giorni di Moon Knight” questa storia si svilupperà a partire da Moon Knight #28, e mostrerà il grande confronto finale tra il protagonista e lo Spettro Nero, dove, come anticipato sia dalla casa editrice che dal titolo stesso, il vigilante che porta il nome della luna morirà. Uno scontro che segnerà un tassello centrale nella storia di Marc Spector, ma che, come ha rivelato la stessa Marvel, porterà anche alla sopravvivenza della sua vendetta.

Spector, però, tornerà anche sulle variant cover commissionate dalla Casa delle Idee per riproporre alcuni dei momenti più importanti della sua carriera da giustiziere al fianco di supereroi, alleati o avversari molto noti. La serie di omaggi e illustrazioni sarà realizzata da alcuni dei migliori artisti della Marvel, incaricati di rivisitare scene delle storie più conosciute di Moon Knight. Da combattimenti all’ultimo sangue, ai più rilevanti stravolgimenti narrativi, i fan di Marc Spector potranno trovarlo su una ventina di cover di altrettante serie a partire dal 1° al 29 novembre 2023, di cui trovate la prima di Amazing Spider-Man in calce.

Non si tratterà della reale fine dell’antieroe, in quanto la Marvel ha comunicato: “sarà un viaggio particolare attraverso il passato di Moon Knight ma anche per avvicinare i lettori ad un nuovo inizio!”. Prima di salutarci, ricordiamo che Moon Knight è stato anche un manga, e vi lasciamo all’illustrazione del giustiziere secondo Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul.