Moon Knight, Marvel annuncia un'antologia per celebrare l'arrivo della serie Disney+

Con il rilascio del primo trailer di Moon Knight, Marvel ha annunciato anche la data d'uscita dell'attesa serie di Disney+: 30 Marzo 2022. Per celebrare l'arrivo della serie, Marvel Comics rilascerà un'antologia di storie brevi con protagonista Marc Spector (e le sue altre personalità) intitolata Moon Knight: Black, White, & Blood #1.

L'antologia sarà composta da quattro numeri, che verranno pubblicati a partire da Aprile 2022. Il primo numero di Moon Knight: Black, White, & Blood conterrà tre storie brevi, realizzate da: Jonathan Hickman e Chris Bachalo; Marc Guggenheim e Jorge Fornés; Murewa Ayodele e Dotun Akanda.



L'etichetta "Black, White & Blood" non è una novità in casa Marvel: negli scorsi mesi, hanno ricevuto un'antologia simile anche Deadpool, Wolverine, Carnage e Elektra. Si tratta di antologie che raccolgono storie autoconclusive realizzate da team creativi diversi che raccontano particolari momenti della vita dei protagonisti. Come si può intuire dal titolo, non si tratta di storie che si risparmiano per quanto riguarda i contenuti violenti.



La storia a cura di Hickman e Bachalo, ambientata nel futuro, introdurrà un nuovo Moon Knight. Gli autori dichiarano che questo nuovo personaggio non ha nulla a che fare con Hunter's Moon, il nuovo avatar di Khonshu intodotto nella serie regolare di Moon Knight attualmente in corso.



L'appuntamento con Moon Knight: Black, White, & Blood #1 è quindi fissato per Aprile 2022. Nel frattempo, Marvel ha pubblicato la reaction di Oscar Isaac e Ethan Hawke al trailer di Moon Knight.