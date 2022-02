Moon Knight, Marvel svela una versione inedita del personaggio

Nell'antologia di Moon Knight annunciata da Marvel qualche settimana fa, intitolata Moon Knight: Black, White and Blood, saranno raccontate diverse storie brevi con protagonista il "Pugno di Khonshu". Tra queste, ci sarà spazio anche per il debutto di un'inedita incarnazione di Moon Knight proveniente dal futuro.

In Moon Knight: Black, White and Blood #1, lo sceneggiatore Jonathan Hickman e l'artista Chris Bachalo introdurranno "l'Ultimo Sacerdote di Khonshu", un adepto del dio lunare egizio che opererà 6000 anni nel futuro. La missione di questo lontano successore di Moon Knight sarà "viaggiare attraverso distanti galassie per vendicare il suo dio dimenticato e padrone".



Questo nuovo personaggio è quindi un discepolo di Khonshu proprio come Marc Spector, l'originale Moon Knight. Khonshu è una "vera" divinità egizia che Marvel ha reinterpretato proprio come ha fatto anche con altre mitologie, tra cui quella nordica da cui sono ispirate le avventure di Thor, Loki e degli altri abitanti di Asgard.



Marvel Comics ha pubblicato anche dei bozzetti preliminari realizzati da Chris Bachalo per il character design dell'Ultimo Sacerdote di Khonshu, che proponiamo in calce. Moon Knight: Black, White and Blood #1, scritto da Jonathan Hickman, Marc Guggenheim e Murewa Ayodele, e illustrato da Chris Bachalo, Jorge Fornés e Dotun Akanda, sarà pubblicato negli Stati Uniti il 13 Aprile 2022.



Prima, però, assisteremo al debutto di Marc Spector sul piccolo schermo, nella serie con protagonista il Cavaliere Lunare realizzata da Disney+ (qui il primo trailer di Moon Knight, in arrivo il 30 Marzo).