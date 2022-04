Moon Knight non è solo un comic o una serie TV: alla scoperta del manga perduto

In pochi conoscevano Moon Knight alcuni anni fa. Il supereroe Marvel è una di quelle figure di nicchia e che raramente vengono proposte al grande pubblico. La serie di Moon Knight su Disney+ ha però stravolto le carte in tavola, rendendo anche lui un eroe mainstream. Il personaggio però non è stato unicamente sotto le attenzioni statunitensi.

Il vigilante della Marvel che lotta contro il disturbo di personalità multipla infatti approdò anche in Giappone, molto prima di quanto si pensi. Toei Animation pensò infatti di proporre un manga di Moon Knight che potete osservare nelle foto in basso. Nel tweet si intravede la pagina di presentazione della serie che fu pubblicata tra il 1979 e il 1980, quindi ben quaranta anni fa, e poi alcune pagine tratte dal primo capitolo con Marc Spector in azione.

Il manga non ebbe un grande successo e si conclude così in breve tempo, lasciando poi alla memoria di pochi questa collaborazione tra fumetti occidentali e orientali. Chissà se un manga su Moon Knight oggi andrebbe bene sulle varie riviste nipponiche. Sempre grazie alla serie TV, Sui Ishida di Tokyo Ghoul ha disegnato Moon Knight con il suo stile, facendo capire che il personaggio ora ha tanti fan anche nel paese del Sol Levante.