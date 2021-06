Moon Knight: la vendetta di Khonshu nel prossimo volume della nuova serie

Presentata lo scorso marzo, la nuova serie di Moon Knight si è subito presentata come una storia originale, ricca di materiale interessante, ed eventi anche molto importanti nell'immenso universo Marvel Comics. Jed McKay e Alessandro Cappuccio hanno posto le basi per uno scontro leggendario, che avrà inizio nel terzo volume, previsto per settembre.

Mentre la community aspetta di poter leggere il primo volume della serie in questione, annunciato per il 7 luglio, Marvel Comics ha rivelato la sinossi ufficiale del terzo numero: "Un prete apostata, Moon Knight, ha assunto in prima persona l'onere di Khonshu. Per le persone che protegge, è una benedizione. Per la Luna del Cacciatore è un sacrilegio. Non si tratta di una piccolezza, tradire un dio e prenderne le veci. E quando il Pugno di Khonshu offre asilo ai vampiri, gli antichi nemici del Dio della Luna? Moon Knight deve essere corretto, e la Luna del Cacciatore lo riporterà sul giusto cammino, a qualunque costo."

Entrambi gli autori si sono detti particolarmente interessati, ed entusiasti, sia della speciale collaborazione che li ha portati a lavorare insieme, ma soprattutto per l'importanza di questa storia per il futuro del personaggio. Il volume avrà anche una variant cover firmata da Rod Reys, e farà parte delle numerose serie coinvolte nella celebrazione dei 10 anni di Miles Morales, con una copertina disegnata da Greg Land.

Marvel ha presentato la nuova serie evento Dark Ages, e vi lasciamo ai dettagli sul ritorno di Ka-Zar, il Signore della Giungla.