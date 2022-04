Moon Knight: il vigilante della Marvel secondo Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul

La serie di Moon Knight prodotta da Marvel Studios e disponibile sulla piattaforma Disney+ sta riscuotendo grande successo, e continua a ricevere omaggi da molti dei fan, tra cui si trova anche il mangaka Sui Ishida, autore della serie Tokyo Ghoul, il quale ha voluto dedicare una straordinaria illustrazione al Vigilante.

Per quanto le due opere in questione possano sembrare profondamente differenti sotto molti punti di vista, dall’ambientazione ai toni con cui viene raccontata la storia, un aspetto in comune potrebbe ritrovarsi nella condivisione da parte dei protagonisti del disturbo dissociativo dell’identità. Da una parte Marc Spector, interpretato da Oscar Isaac nella serie, continua a manifestare nuove personalità, dall’altra Ken Kaneki inizialmente si ritrova a dover fare i contri con il voler essere un bravo ragazzo e il seguire gli istinti da ghoul.

Sui Ishida, tornato lo scorso anno con la nuova serie seienne Choujin X, si è rivelato subito entusiasta di Moon Knight, ammettendo di essere interessato alla resa di un mondo così oscuro e un protagonista così tormentato. Per questo ha deciso di rendere omaggio alla serie con la magnifica illustrazione che potete vedere in calce, dove al fianco di un incredibile Moon Knight, è stato rappresentato Ken Kaneki. Diteci cosa pensate di questo crossover nella sezione commenti.