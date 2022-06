Moonrise è il nuovo anime di Netflix e WIT Studio con il regista di Attack on Titan

La Netflix Geeked Week è un evento che ogni anno si tiene a giugno con il quale il servizio streaming approfondisce non soltanto i progetti in arrivo, ma rivela anche alcune novità. Quest'anno, Netflix ha programmato diversi lavori con studi d'anime famosi e dall'incrocio con uno di questi è nato il progetto Moonrise.

Moonrise sarà un anime che arriverà su Netflix e che è stato prodotto in partnership con WIT Studio, uno degli studios di anime più famosi e di qualità del Giappone. Non sono state date molte informazioni durante l'evento del terzo giorno della Netflix Geeked Week, ma è accertato che Masashi Koikuza, regista delle stagioni 2 e 3 de L'Attacco dei Giganti, sarà anche il regista di Moonrise. L'autore dell'anime sarà invece Tow Ubukata e altre informazioni verranno rivelate in seguito.

Per ora è nota la locandina di Moonrise, rivelata in basso e che mostra uno scenario spaziale e apocalittico con colori tra il rosso e il nero più una netta sfumatura azzurra con una luna che si alza in cielo. WIT Studio ha rivelato che questa storia ha luogo in un futuro prossimo e sarà ambientato sia sulla Terra che sulla Luna. Moonrise si concentrerà su due uomini, Jack e Al, che si confrontano con varie sfide nel vasto mondo dello spazio esterno. Le scene d'azione e le panoramiche delle aree inesplorate della Luna sono state illustrate con un tipo di animazione innovativa che non è mai stata vista prima.

Durante lo stesso evento, Netflix ha annunciato novità sul film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.