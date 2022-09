Moonrise: trailer, poster e uscita per l'anime Netflix di WIT Studio e Tow Ubukata

Da poco si è concluso il Netflix Tudum, evento livestream in cui il più grande servizio d'intrattenimento streaming ha rivelato le grandi novità in uscita nel prossimo periodo. Tra queste è stato messo in mostra Moonrise, la serie anime di WIT Studio e Tow Ubukata.

Mostrato nel corso del Tudum, Moonrise è il nuovo anime Netflix di WIT Studio con alla regia Masashi Koizuka di Attack on Titan Stagioni 2 e 3. La serie anime dell'autore Tow Ubukata verrà rilasciata solamente nel 2024, ma è già stato condiviso un filmato promozionale e un poster. Tra i membri dello staff al lavoro su questo progetto figurano anche Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) come character designer e Ryo Kawasaki come compositore delle musiche. Recentemente Ubukata ha anche lavorato agli episodi di RWBY: Ice Queendom.

Moonrise si svolge in un futuro prossimo e sarà ambientato sia sulla Terra che sulla luna. La trama seguirà le vicende di due uomini, Jack e Al, mentre affrontano le difficoltà della vita nello spazio. nel 2018 Ubukata ha rilasciato gratuitamente un romanzo che fa da prologo agli eventi. Secondo il CEO di WIT Studio George Wada verrà utilizzata un "tipo di animazione innovativa, mai vista prima" e che questo progetto "ispiri la vita contemporanea". E voi siete attratti dalle premesse di Moonrise?