More Than a Married Couple, But Not Lovers: tutti i dettagli sull'anime autunnale

Sulle pagine ufficiali dell’anime More Than a Married Couple, But Not Lovers sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla serie, tra cui la finestra di rilascio, i compositori delle sigle, un poster e il cast di doppiatori.

Tratto dalla serie manga di Yuki Kanamaru, l’adattamento anime di More Than a Married Couple, But Not Lovers debutterà nel corso della stagione autunnale del 2022. Ufficialmente, la premiere è prevista per il mese di ottobre. Nello stesso periodo, arriverà anche Love Flops.

La visual di More Than a Married Couple, But Not Lovers permette agli spettatori di fare la conoscenza dei protagonisti dell’opera, Akari Watanabe, Kiro Yakuin, Shiori Sakurazaka e Minami Tenjin. Questi verranno rispettivamente doppiati da Saori Onishi, Seiichiro Yamashita, Saki Miyashita e Toshiki Masuda.

Il manga, è ambientato in un liceo in cui gli studenti devono vivere come se fossero sposati. Jiro Yakuin viene accoppiato con Akari Watanabe, che però è il suo esatto opposto. Per poter scegliere un partner migliore, i due cominciano a collaborare e cumulare punti cimentandosi in varie prove. Dopo un primo bacio, i ragazzi cominciano a comprendersi a vicenda e i loro sentimenti mutano.

In produzione presso lo Studio Mother, l’anime presenterà la sigla di apertura “TRUE FOOL LOVE” di Liyuu e la sigla di chiusura “Stuck on you” di Nowlu. Alla regia, troveremo Takao Kato di To Love-Ru, mentre alla sceneggiatura Naruhisa Arakawa di Kingdom.