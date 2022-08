More Than a Married Couple, But Not Lovers si mostra nel primo trailer promozionale

A soli due giorni dall'annuncio della premiere di More Than a Married Couple, But Not Lovers, lo studio MOTHER pubblica un primo filmato promozionale che presenta al pubblico i due protagonisti principali della serie anime.

Il teaser trailer dell'anime tratto dalla serie manga di Yuki Kanamaru punta i riflettori su Jiro Yakuin e Akari Watanabe, due studenti che frequentano un particolare liceo che richiede loro di vivere come se fossero sposati. I due protagonisti sono uno l'esatto opposto dell'altro, ma sotto il suggerimento della ragazza cominciano a rapportarsi come se fossero davvero una coppia. Così facendo, e affrontando varie prove come un primo bacio, Jiro e Akuin otterranno punti per poter scegliere personalmente il loro partner. Man mano che trascorrono tempo assieme, cominciano però a comprendersi a vicenda e a provare veri sentimenti.

Alla serie lavora un cast di doppiatori d'eccezione:

Saori Onishi, voce di Ais in Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, interpreta Akari;

Seiichiro Yamashita, Raiden in 86 Eighty Six, doppia Jiro;

Toshiki Masuda, Porco in Attack on Titan, è il doppiatore di Minami Tenjin;

Saki Miyashita, Siesta in The Detective is Already Dead, presta la sua voce a Shiori Sakurazaka.

Lo staff di studio MOTHER invece include Junichi Yamamoto nel ruolo di direttore, Takao Kato in quello di chief director, Naruhisa Arakawa in quello di sceneggiatore e Chizuru Kobayashi in quello di character designer. In attesa di altri dettagli, ecco il poster di More THan a Married Couple, But Not Lovers.