More Than a Married Couple, But Not Lovers: visual e dettagli per l'anime

Nel corso dei prossimi mesi, l'industria anime giapponese è destinata a espandersi con l'arrivo di una moltitudine di nuovi progetti. Ultimo a essere stato presentato ufficialmente è More Than a Married Couple, But Not Lovers, adattamento della serie manga realizzata da Yuki Kanamaru.

Attraverso una locandina promozionale pubblicata sul web, è stato annunciato al pubblico l'anime di More Than a Married Couple, But Not Lovers. A guidare il progetto della trasposizione su piccolo schermo è studio MOTHER, studio d'animazione che è attualmente al lavoro anche sulla seconda stagione di Arifureta: From Commonplace to World's Strongest.

La serie manga di Kanamaru si sviluppa in un particolare liceo in cui i suoi studenti sono costretti a vivere come una pseudo coppia. Jiro Yakuin viene sorteggiato per fare coppia con Akari Watanabe, che però è il suo esatto opposto. Su suggerimento di Akari, i due ragazzi cominciano la loro "formazione coniugale" con l'obiettivo di ottenere il diritto allo scambio di coppie, che viene concesso solo ai migliori studenti. Per guadagnare punti, i due praticano varie attività, come ad esempio scambiarsi il primo bacio. Tuttavia, lentamente Jiro e Akari si avvicinano involontariamente fino a piacersi reciprocamente.

L'adattamento anime dovrebbe arrivare in simulcast su Crunchyroll, ma al momento non è stata diffusa una finestra d'uscita. Per sopperire all'attesa, ecco gli anime da seguire in streaming a maggio 2022. A dirigere la serie sono Takao Kato e Junichi Yamamoto. Naruhisa Arakawa è il responsabile delle sceneggiature, mentre Chizuru Kobayashi è responsabile del character design dei protagonisti. Il manga, viene serializzato sulla rivista Young Ace di Kadokawa dal 2018, e in Italia è ancora inedito.