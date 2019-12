Moriarty the Patriot: annuncio in arrivo per il manga di Jump SQ, anime in preparazione?

La Shueisha tiene sempre alta l'attenzione con i suoi titoli, i quali riceveranno tante luci dal palcoscenico della Jump Festa. E proprio durante questo evento potrebbero venir annunciate tante trasposizioni animate provenienti dal numero parco titoli della casa editrice. Tra questi c'è un altro papabile: Moriarty the Patriot.

Jump SQ ha rivelato nel #01 2020 della rivista, in uscita oggi 3 dicembre nelle fumetterie nipponiche, che il numero in arrivo a gennaio vedrà pagine a colori e copertina per Moriarty the Patriot. Il motivo? Ci sarà un annuncio molto importante per la serie scritta da Ryosuke Takeuchi e disegnata da Hikaru Miyoshi.

Ciò potrebbe voler dire tante cose, ma nella mente dei fan quella che balza subito è relativa a un possibile anime di Moriarty the Patriot. Nel corso del mese ci sarà la Jump Festa, evento che coinvolgerà anche i titoli di Jump SQ, oltre che quelli di Weekly Shonen Jump, Young Jump e le altre riviste di casa Shueisha.

Il momento sarebbe quindi perfetto per rivelare un possibile adattamento di un'opera che è presente anche in Italia grazie a Planet Manga, la quale ha pubblicato sette volumi ed è in procinto di mettere in vendita l'ottavo. Il 2020 potrebbe essere davvero di fuoco per il sistema Jump, con Moriarty the Patriot, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e gli altri famosissimi titoli.

Moriarty the Patriot è un manga pubblicato sulla rivista mensile Jump SQ col titolo originale di Yuukoku no Moriarty. Lo shonen è in corso dal 4 agosto 2016 e segue la storia di James Moriarty, il più grande nemico di Sherlock Holmes, e tutte le esperienze che l'hanno reso un grande criminale. Ancora in corso in patria, ha molti volumi all'attivo, ben 10, i quali hanno vendite ottime.