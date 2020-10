Moriarty The Patriot sarà composto da 24 episodi, la seconda metà debutta ad aprile 2021

Il sito web ufficiale di Moriarty The Patriot, il nuovo anime tratto dal manga di Ryosuke Takeuchi e Hikaru Miyoshi, ha recentemente rivelato che la serie sarà composta da ben 24 episodi, distribuiti in due tranche da un cour l'una. La prima parte debutterà l'11 ottobre 2020, mentre per la seconda bisognerà attendere aprile 2021.

Al momento l'opera originale è composta da dodici Volumi pubblicati dal 2 agosto 2016 ad oggi. Considerando la lunghezza media dei capitoli, composti mediamente da 60/70 pagine l'uno, la prima stagione dell'anime dovrebbe riuscire ad adattare i primi sei Volumi, e concludersi quindi con l'adattamento dell'ottima Saga dello scandalo dell'Impero britannico.

L'anime debutterà in contemporanea in Giappone e Nord America, dove verrà trasmesso da Funimation. In Italia purtroppo nessuno dei maggiori siti di streaming legale ha acquisito i diritti per il simulcast, quindi dovremo attendere il 2021 prima di ricevere qualche nuova informazione.

Vi ricordiamo che la direzione dell'anime è stata affidata a Kazuya Nomura (Joker Game, Run with the Wind, Black Fox), mentre Tooru Ookubo (Sengoku Basara - Samurai Kings, Tokimeki Restaurant: Miracle6) si è occupato del design dei personaggi, basandosi sulle illustrazioni originali di Miyoshi. L'anime racconta le avventure di James e William Moriarty, i due nemici di Sherlock Holmes.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Per maggiori informazioni sull'anime, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Moriarty The Patriot.