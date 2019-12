Moriarty the Patriot diventerà un anime! Annunciata la trasposizione alla Jump Festa

La rivista Jump SQ, mensile a target shonen di casa Shueisha, soffre spesso il confronto con la "sorella maggiore" Weekly Shonen Jump, casa di manga eccezionali come ONE PIECE, Naruto, Bleach e tanti altri. Tuttavia, la line-up dell'SQ ha titoli di valore che spesso vengono trasposti in anime, come successo recentemente a Moriarty the Patriot.

La rivista aveva rivelato il 2 dicembre, data di uscita di Jump SQ 01-2020, che a gennaio avremmo avuto copertina e pagine a colori per ben due serie, Kemono Jihen e Moriarty the Patriot, a causa di un annuncio importante. In occasione della Jump Festa 2020 è stata confermata la notizia: Moriarty the Patriot diventerà un anime. Le notizie in merito non sono ancora trapelate, e probabilmente arriveranno su Jump SQ nei prossimi mesi. Il manga affianca quindi l'annuncio di Kemono Jihen, avvenuto con le stesse modalità.

Moriarty the Patriot è conosciuto in Giappone col titolo Yuukoku no Moriarty. Disegnato da Hikaru Miyoshi (Psycho-Pass) e scritto da Ryosuke Takeuchi (All You Need is Kill, St&rs), è in corso di pubblicazione su Jump SQ dal 4 agosto 2016 e con 10 tankobon all'attivo. In Italia il manga è distribuito da Planet Manga che pubblicherà il nono volume nel mese di febbraio 2020.