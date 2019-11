Moro ha posto le basi per una sfida cruenta in Dragon Ball Super contro Goku e Vegeta

Il capitolo 54 di Dragon Ball Super continua nella narrazione dell'inedita saga di Moro, fase della storia dell'universo delle sette sfere presente soltanto nel manga di Toyotaro.

Gohan non è riuscito a tenere testa all'androide OG73 dopo che quest'ultimo ha usato il potere di Moro. Il nuovo cattivo di Dragon Ball Super sembra quindi invincibile anche a distanza e lui sa di questa particolarità. Superbo e convinto dei propri poteri, decide di fermare l'attacco alla Terra quando viene a sapere che Goku e Vegeta si stanno allenando per ottenere nuovi poteri e poter rivaleggiare finalmente con il divoratore di pianeti.

Lo stregone è sorpreso di questa cosa e decide quindi di dare del tempo ai due per allenarsi: il suo scopo è di divorare la quantità esagerata di energia emessa dai due saiyan e pertanto dà loro due mesi di tempo. Goku dovrà quindi riuscire a padroneggiare l'Ultra Istinto con gli allenamenti con Merus, mentre Vegeta ottenere qualche nuova tecnica su Yardrat.

Mentre Goku però può fare uso della Stanza dello Spirito e del Tempo, per Vegeta le cose sono molto più difficili considerato che dovrà fare in un sesto del tempo ciò che Goku fece in un anno. Riusciranno i due protagonisti di Dragon Ball Super a prepararsi a dovere per il nuovo attacco di Moro?